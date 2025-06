Punto di svolta per risiko banche lunedì riparte Ops Unicredit

Il risiko bancario vive un momento cruciale, con la ripresa dell'Ops di Unicredit su Banco Bpm e la chiusura dell'OPA di Banca Ifis su Illimity Bank. Mentre l'attenzione si concentra sui prossimi sviluppi, il settore si prepara a un'altra fase di incertezza e opportunità . La partita tra giganti finanziari è appena iniziata e tutto può succedere, aprendo scenari inaspettati per il futuro bancario italiano.

Il risiko bancario è a un punto di svolta. Lunedì riparte l' Ops di Unicredit su Banco Bpm, dopo lo stop di un mese disposto dalla Consob lo scorso 23 maggio e venerdì 27 si chiude l' Opas di Banca Ifis su illimity Bank. Sul fronte di Piazza Gae Aulenti niente è da escludere. Dopo il via libera della Direzione generale della concorrenza (DgComp) dell'Ue all'acquisizione di Banco Bpm l'offerta riparte, ma Piazza Gae Aulenti "naviga a vista", come ha detto recentemente l'amministratore delegato Andrea Orcel ed è pronta a fare il passo indietro in assenza di chiarimenti sull'applicazione del ' golden power ' da parte del governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Punto di svolta per risiko banche, lunedì riparte Ops Unicredit

In questa notizia si parla di: riparte - punto - svolta - risiko

Inter, si riparte: lunedì ad Appiano per il Mondiale per Club! Il punto - L’Inter si prepara a ripartire da Appiano Gentile, segnando l’inizio di un nuovo capitolo con il Mondiale per Club in vista.

Punto di svolta per risiko banche, lunedì riparte Ops Unicredit; Ultime notizie Risparmio e Investimenti: news e avvenimenti.

Punto di svolta per risiko banche, lunedì riparte Ops Unicredit - Lunedì riparte l' Ops di Unicredit su Banco Bpm, dopo lo stop di un mese disposto dalla Consob lo scorso 23 maggio e venerdì 27 si chiude l' Opas di Banca ... Riporta msn.com

Agricole vuole Creval, riparte il risiko - fa erano dati in avvicinamento a Banco Bpm che, a questo punto, potrebbe accelerare le trattative di nozze con ... Secondo ilgiornale.it