Punto da un insetto muore dopo tre giorni di agonia per shock anafilattico

Una semplice azione quotidiana, come innaffiare il giardino, si è trasformata in tragedia per Massimo Capati: punto da un insetto, ha subito uno shock anafilattico che lo ha portato via dopo tre giorni di agonia. Una drammatica testimonianza di quanto imprevisti possano cambiare in un attimo il corso della vita, ricordandoci l’importanza di essere preparati e consapevoli dei rischi nascosti nelle attività di ogni giorno.

Punto da un insetto mentre stava innaffiando il giardino di casa. Per Massimo Capati, 68enne di Soriano nel Cimino, fatale uno shock anafilattico che lo ha costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo dove giovedì 19 giugno è deceduto dopo tre giorni di agonia. Capati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Punto da un insetto, muore dopo tre giorni di agonia per shock anafilattico

