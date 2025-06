Pugno in faccia e via il portafogli | arrestato per doppia rapina

Un pomeriggio di paura a San Giovanni in Persiceto: un 22enne straniero ha seminato il panico con due rapine consecutive in via Circonvallazione di Vittorio Veneto, culminate con un pugno in faccia e il portafoglio vuoto. Solo l’intervento tempestivo dei carabinieri ha potuto fermarlo prima che la fuga si trasformasse in tragedia. La vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e criminalità , richiamando l’attenzione sulla sicurezza delle nostre strade.

Due rapine nello stesso pomeriggio. Fino all'intervento dei carabinieri. Così è finito in manette un 22enne straniero a San Giovanni in Persiceto. Il teatro dei due episodi è stata via Circonvallazione di Vittorio Veneto: è qui che i militari sono intervenuti dopo che un ragazzo di vent'anni.

Il malvivente è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno poi arrestato Vai su Facebook

