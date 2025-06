Pubblicizzavano una serata sui social ma la discoteca era abusiva | diffidato il proprietario

Una serata promossa con entusiasmo sui social, ma dietro l’immagine di divertimento si nascondeva una realtà ben diversa: una discoteca abusiva nella zona balneare di Agrigento, priva delle necessarie autorizzazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute, diffidando il proprietario e smascherando un’operazione irregolare. Un episodio che mette in luce come il rispetto delle regole sia fondamentale per garantire sicurezza e legalità nel settore dello spettacolo.

Sembrava una serata di divertimento come tante: musica, magari alcolici. Tutto era pubblicizzato apertamente sui social, ma quella struttura, nella zona balneare di Agrigento non aveva le autorizzazioni necessarie. A scoprire quella che è per le forze dell'ordine una vera e propria discoteca.

