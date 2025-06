Pubblicato il bando del Comune per i rilevatori del censimento permanente della popolazione 2025

Sei appassionato di dati e desideri contribuire alla conoscenza della tua comunità? Il Comune di Pescara ha aperto le selezioni per i rilevatori del censimento permanente 2025, creando tre graduatorie dedicate ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Un’opportunità unica per entrare a far parte di un progetto fondamentale per il futuro del territorio. Scopri come partecipare e fai sentire la tua voce!

Il Comune di Pescara, con servizio Anagrafe, elettorale e statistica ha fatto sapere che è stato pubblicato l’avviso di selezione, per soli titoli, finalizzato alla formazione di tre graduatorie di rilevatori – una per ciascuno dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore – nell’ambito del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Pubblicato il bando del Comune per i rilevatori del censimento permanente della popolazione 2025

In questa notizia si parla di: pubblicato - comune - rilevatori - bando

Pubblicato il bando rivolto al Terzo settore per il progetto "Parchi in Comune" che coinvolgerà 50 giovani - È stato pubblicato il bando rivolto al terzo settore per il progetto "Parchi in Comune", che coinvolgerà 50 giovani tra i 14 e i 30 anni.

Censimento: pubblicato il bando per la selezione dei rilevatori https://ift.tt/bdIxEKZ https://ift.tt/fbo20WV Vai su X

Il Comune di Bra ha indetto un bando per il reclutamento di otto rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Le persone interessate, purché in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda entro le 12 del 4 Vai su Facebook

Pubblicato il bando del Comune per i rilevatori del censimento permanente della popolazione 2025; Censimento: pubblicato il bando per la selezione dei rilevatori; Bando per il reclutamento di rilevatori per il Censimento permanente.

Pubblicato il bando del Comune per i rilevatori del censimento permanente della popolazione 2025 - Il servizio Anagrafe, elettorale e statistica del Comune di Pescara ha fatto sapere che è stato pubblicato l’avviso di selezione ... Scrive ilpescara.it

"Si cercano rilevatori". Ecco il bando - Il Comune cerca i rilevatori che parteciperanno alle operazioni del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, promosso ... Secondo msn.com