PSVITA Emu4VitaPlus 0.38 | Nuovi Core e Migliorie per l’Emulazione su PlayStation Vita

Scopri le ultime novità di Emu4VitaPlus 0.38, il frontend basato su Libretro che trasforma la tua PlayStation Vita in una macchina da gioco retrò. Con quattro nuovi core, tra cui Atari Lynx e Amstrad CPC, e miglioramenti nelle prestazioni, l’emulazione diventa più fluida e coinvolgente che mai. Questa versione apre nuove possibilità per gli appassionati di retro gaming, garantendo compatibilità e ottimizzazioni senza precedenti. Preparati a riscoprire i classici come mai prima d’ora.

Emu4VitaPlus, il frontend per emulatori basato sull'API Libretro, ha raggiunto la versione 0.38, introducendo nuovi core e ottimizzazioni per migliorare l'esperienza di gioco su PlayStation Vita. Novità in v0.38. Aggiunti 4 Nuovi Core. La nuova versione espande la compatibilità con due nuove piattaforme retro: Atari Lynx Core supportati: Beetle Lynx. Libretro Handy. Amstrad CPC Core supportati: Cap32. CrocoDS. Log Estesi per Debug. Una versione aggiuntiva con log avanzati è disponibile per gli utenti che necessitano di maggiori dettagli tecnici. I file di log vengono salvati in: ux0:dataEMU4VITAPLUScoreEmu4Vita++.

