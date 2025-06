PS6 ed Xbox Next periodo di uscita potenza ed architettura hardware AMD UDNA ne parla un leaker

Le voci sul futuro delle console di nuova generazione si fanno sempre più concrete. Secondo il leaker Kepler, PS6 e Xbox Next condivideranno la stessa architettura grafica UDNA di AMD, promettendo potenza e uniformità senza precedenti. Questa convergenza hardware potrebbe rivoluzionare il panorama videoludico, offrendo nuove sfide e opportunità per sviluppatori e appassionati. Ma cosa significa tutto questo sul fronte competitivo? Scopriamolo insieme.

La prossima generazione di console si profila più uniforme che mai: secondo l’affidabile leaker Kepler, sia PS6 che Xbox Next adotteranno la medesima architettura grafica, nota come UDNA, sviluppata da AMD. La notizia, emersa su NeoGAF, suggerisce una convergenza senza precedenti tra le due piattaforme sul fronte hardware, aprendo scenari interessanti per gli sviluppatori ma anche interrogativi sul posizionamento competitivo dei due colossi. UDNA, evoluzione della già potente RDNA4, rappresenterebbe un vero salto generazionale: +20% di prestazioni nella rasterizzazione, ma soprattutto il doppio della potenza nelle operazioni di ray tracing e nel ricorso a tecnologie di upscaling basate sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS6 ed Xbox Next, periodo di uscita, potenza ed architettura hardware AMD UDNA, ne parla un leaker

