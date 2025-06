PS4 PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0372 | Nuovo JB per PS4 5.05-12.02

La scena homebrew per PS4 si rinnova con il nuovo PS4HEN VTX 2.1.5, un exploit potente e versatile che amplia le possibilità di personalizzazione e sviluppo. Pensato per console con firmware 5.05 fino a 12.02, questa versione offre miglioramenti significativi, garantendo stabilità e funzionalità avanzate. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare il tuo modo di vivere la tua PS4, aprendo nuove strade di libertà e creatività.

La scena homebrew per PS4 si evolve ancora una volta con il nuovo PS4HEN VTX 2.1.5 (Release 1.0372), un kernel exploit completo con payload integrato per abilitare l'esecuzione di homebrew su console PS4 con firmware 5.05 fino alla 12.02. Questa versione introduce diverse migliorie e correzioni, mantenendo la compatibilità con una vasta gamma di firmware e offrendo funzionalità avanzate per sviluppatori e utenti finali. Caratteristiche Principali. Supporto per firmware 5.05 – 12.02 Homebrew Enabler – Esegui app homebrew senza restrizioni Sistema di Plugin – Carica PRX personalizzati Jailbreak & Sandbox Escape – Accesso completo al sistema Debug Settings – Abilita impostazioni di debug Supporto HDD Esterno – Utilizza dischi esterni senza limitazioni VR Support – Compatibilità con PlayStation VR Remote Package Install – Installa pkg da remoto Rest Mode Support – Il jailbreak persiste dopo la sospensione Bypass Firmware Checks – Ignora i controlli di aggiornamento Debug Trophies – Sperimenta con i trofei in modalità debug UART Enabler – Abilita la comunicazione seriale UART Never Disable Screenshot – Scatta screenshot in qualsiasi contesto Remote Play Enabler – Utilizza Remote Play senza restrizioni Disable ASLR – Facilità di debugging per sviluppatori

