Provinciale disastrata Ci sono i soldi per l’asfalto | Per noi è un punto dolente

Una strada provinciale di Abetone Cutigliano in condizioni ormai insostenibili, da tempo fonte di disagio e preoccupazione per i residenti. La buona notizia è che la Provincia di Pistoia ha stanziato 360.000 euro per un intervento di riasfaltatura parziale, mirato a risolvere una problematica complessa e duratura. Un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture locali, che dimostra come anche le piccole azioni possano fare la differenza per la comunità .

Centosessantamila euro per cercare di risolvere un problema che stava diventando davvero complesso: nei giorni scorsi la Provincia di Pistoia ha infatti annunciato di aver stanziato la cifra per la riasfaltatura parziale del tratto della strada provinciale 37 che da Casotti porta all’abitato di Cutigliano (e per un tratto della 18 ‘Lizzanese’). Un tratto, quello nel comune di Abetone Cutigliano, che ormai da troppo tempo versava in condizioni disastrose, con buche profonde che in più di un’occasione hanno danneggiato pneumatici e cerchi delle auto che lo percorrevano. Un pessimo biglietto da visita sia per il capoluogo di Cutigliano, da sempre a forte vocazione turistica, sia per la Doganaccia per la quale la Provinciale 37 rappresenta un tratto obbligato da percorrere sia per quanti decidono di salire in auto fino in quota, sia per coloro che optano per la funivia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: provinciale - disastrata - sono - soldi

Nel caso della nostra disastrata sanità i calabresi pensano con grandissima preoccupazione e vivissimo timore all’estate in arrivo”. Ad affermalo è Saverio Ferrari delegato provinciale SMI Asp di Catanzaro Vai su Facebook

Provinciale disastrata. Ci sono i soldi per l’asfalto: Per noi è un punto dolente; Chiesina, gomma ko per colpa di una maxi buca: «Negato il risarcimento, non ci sto»; Strade disastrate, il regalo del Governo: tagliati i fondi alle Province.

Provinciale disastrata. Ci sono i soldi per l’asfalto: "Per noi è un punto dolente" - Il sindaco Bacci: "Posso assicurare che saremo presenti e vigili in ogni fase". Lo riporta msn.com

Provincia con le casse vuote. Ma i soldi per i dirigenti ci sono - un pelo al dissesto economico ed in una situazione in cui non ha soldi nemmeno per ... Secondo lanazione.it