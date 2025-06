Protezione civile in festa per i suoi 25 anni

La Protezione Civile di Dovadola celebra un traguardo importante: i suoi 25 anni di servizio dedicato alla comunità. Un quarto di secolo di impegno, solidarietà e protezione, che merita di essere festeggiato con entusiasmo e gratitudine. Un'occasione speciale per condividere ricordi, rafforzare i legami e guardare al futuro. Un evento imperdibile per tutta la cittadinanza, che si concluderà con musica, risate e convivialità.

La Protezione civile di Dovadola festeggia oggi il 25° anniversario della fondazione. Il programma prevede alle 18, nella sede di via Nadiani 3, un incontro con il presidente dell'associazione Roberto Bartolini, il sindaco di Dovadola Francesco Tassinari e autorità locali e regionali. Seguirà una cena a base di pesce (prenotazioni obbligatoria, info: 335.7179349) e al termine lo spettacolo del comico Andrea Vasumi, cui farà seguito il dj Set Pitàr e Paganini, con accesso libero a tutti. Racconta Bartolini: "Nel 2000 un gruppo di volontari di Dovadola decise di costituire un'associazione di Protezione Civile, animati dalla consapevolezza che la salvaguardia del territorio da una parte e il portare soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali dall'altra sarebbe stato in prospettiva un aspetto molto importante della vita delle nostre comunità".

