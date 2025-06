Protezione civile | contributo di 251mila euro per il piano intercomunale

Il Comune di Marcianise ha ottenuto un importante riconoscimento: un contributo regionale di 251mila euro per il piano intercomunale di Protezione Civile, proveniente dall’Avviso Pubblico della Regione Campania. Questo successo sottolinea il ruolo strategico del nostro territorio nella gestione delle emergenze e nella sicurezza dei cittadini. Un risultato di grande rilevanza che rafforza l’impegno di tutta la comunità nel garantire un futuro più sicuro e preparato.

