Prostituzione a Roma persone multate per aver limitato la libera accessibilità delle strade

A Roma Eur, un'operazione dei Carabinieri ha portato alla luce la difficile convivenza tra legalità e bisogni sociali. Tre persone sono state multate per prostituzione e violazione del suolo pubblico, evidenziando le sfide di garantire accessibilità e sicurezza nelle strade della capitale. Un richiamo all’importanza di trovare soluzioni equilibrate che tutelino i diritti di tutti e preservino l’ordine pubblico.

Operazione dei Carabinieri a Roma Eur: sanzionate 3 persone per prostituzione e violazione del suolo pubblico.

