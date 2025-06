Pronto Donna inaugurazione della nuova sede con il centro antiviolenza

Lunedì 23 giugno, il Circolo Artistico di Arezzo si anima di speranza e rinascita con l'inaugurazione della nuova sede di Pronto Donna, che da maggio gestisce attivamente il centro antiviolenza. Un evento pensato per unire comunità e solidarietà, per rafforzare il nostro impegno contro ogni forma di violenza e per accogliere chi cerca supporto e ascolto. Vi aspettiamo per condividere questo importante traguardo, simbolo di rinascita e forza collettiva.

Lunedì prossimo, 23 giugno, nella sede del Circolo Artistico di Arezzo si terrà la festa per l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Pronto Donna che dal mese di maggio vede operativo a tutti gli effetti il centro antiviolenza. L'associazione ha voluto questo momento di incontro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Pronto Donna, inaugurazione della nuova sede con il centro antiviolenza

