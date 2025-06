Pronte due aree per far divertire i cani

Pronte due nuove aree per il divertimento dei nostri amici a quattro zampe! A San Prisco, la Giunta Comunale ha approvato la creazione di spazi attrezzati nel Parco di via Fra Luigi Monaco e in quello di via Funara, offrendo ai cani un ambiente sicuro e stimolante. Le aree, che avranno una superficie…

Arrivano le aree sgambamento cani a San Prisco. La Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la realizzazione di due aree attrezzate per i cani. Le aree individuate sono il Parco pubblico di via Fra Luigi Monaco e il Parco pubblico di via Funara. Le aree, che avranno una superficie. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pronte due aree per far divertire i cani

In questa notizia si parla di: aree - cani - pronte - divertire

