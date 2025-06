Pronostico Spagna U21-Inghilterra U21 | i campioni non abdicano

Il duello tra Spagna U21 e Inghilterra U21 promette scintille: una sfida epica che mette in palio un pass per le semifinali e vede due nazionali con un pedigree di successo. La Spagna, dominatrice storica, sfida i campioni in carica, pronti a difendere il titolo con determinazione. Chi prevale in questa battaglia di giovani talenti? Scopriamo insieme le formazioni, il pronostico e come seguire la partita in streaming gratis.

Spagna U21-Inghilterra U21 è una partita valida per i quarti di finale dell’Europeo che si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, formazioni e pronostico Una finale anticipata, perché parliamo della Nazionale, la Spagna, che si è classificata per cinque volte di fila ai quarti di finale di questa manifestazione e che ha vinto cinque titoli Under 21, che affronta l’Inghilterra, campione in carica, e che evidentemente non ha nessuna intenzione di abdicare. (Lapresse) – Ilveggente.it Forse è il meglio che questo Europeo Under 21 ci poteva offrire, peccato – ma non per l’Italia – che il match arrivi forse un po’ troppo presto rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Spagna U21-Inghilterra U21: i campioni non abdicano

