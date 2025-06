Pronostico Seattle Sounders-PSG | pericolo classifica avulsa

Il match tra Seattle Sounders e PSG, in programma lunedì alle 21:00, promette scintille nel Mondiale per Club 2025. Dopo la sorprendente sconfitta del PSG contro il Botafogo, la qualificazione si fa più incerta e il pericolo di una classifica avulsa si fa sentire. Una vittoria dei padroni di casa potrebbe rivoluzionare le gerarchie del girone, mettendo a rischio anche la posizione dei campioni d'Europa. Scopriamo insieme il pronostico e le formazioni.

Seattle Sounders-PSG è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico. La clamorosa sconfitta del PSG contro il Botafogo nella seconda giornata della fase a gruppi ha messo un po’ di pepe nel discorso qualificazione in un girone in cui i primi due posti sembravano già “assegnati” ai neocampioni d’Europa e all’Atletico Madrid. Alla vigilia della terza ed ultima giornata, invece, davanti a tutti c’è il sorprendente Botafogo, unica squadra ancora a punteggio pieno, seguito dalle due europee appaiate a quota 3 punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it