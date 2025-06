Pronostico Salisburgo-Al Hilal | Inzaghi a caccia di conferme

Il duello tra Salisburgo e Al Hilal si preannuncia come uno dei match più attesi della seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Con Simone Inzaghi alla guida dei sauditi, la sfida assume un sapore ancora più intrigante: il tecnico italiano è chiamato a confermare le sue scelte e a consolidare il suo nuovo progetto. Una notte di emozioni e di pronostici, in cui il risultato potrebbe segnare una svolta importante per entrambe le squadre.

Salisburgo-Al Hilal è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana): pronostico. Non poteva sognare un debutto migliore Simone Inzaghi, da pochi giorni alla guida dell’ Al-Hilal, ricchissimo club saudita che con l’ex tecnico dell’Inter al timone vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Al-Dawsari e compagni mercoledì scorso hanno messo in grande difficoltà il Real Madrid, strappando un punto insperato contro una delle squadre più forti del mondo ed iniziando con il piede giusto la loro avventura nel Mondiale per Club 2025: a Miami è finita 1-1, con Ruben Neves che a fine primo tempo ha risposto a Gonzalo Garcia, autore del gol del vantaggio madrileno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Salisburgo-Al Hilal: Inzaghi a caccia di conferme

