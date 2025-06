Pronostico Real Madrid-Pachuca | è ancora un cantiere aperto

Il Real Madrid-Pachuca si presenta come un match ricco di incognite e aspettative, valido per la seconda giornata del Mondiale per Club 2025. Dopo un debutto sottotono contro l’Al-Hilal, i Blancos sono determinati a riscatto, mentre il Pachuca punta a sorprendere in questa sfida cruciale. La partita di domenica alle 21:00 promette emozioni e colpi di scena: chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.

Real Madrid-Pachuca è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): pronostico. Il Real Madrid ha debuttato nel Mondiale per Club con un deludente pareggio con l’Al-Hilal, una delle squadre più forti e assortite del campionato saudita, da qualche settimana guidata dall’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. È finita 1-1 la sfida con il club di Riad, che più volte è riuscito a creare grattacapi ai Blancos, apparsi ancora arrugginiti ed in pieno rodaggio. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Pachuca: è ancora un cantiere aperto

