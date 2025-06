Pronostici ammoniti Inter-Urawa | la doppia a quota 17

L'Inter di Chivu cerca rivincita nel Mondiale per Club dopo il pareggio contro Monterrey. La sfida contro Urawa Reds rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri di conquistare i primi tre punti della competizione. Con un occhio alle statistiche e alle probabilità, analizziamo i pronostici ammoniti Inter-Urawa, con la doppia a quota 17, per offrire una previsione accurata e coinvolgente. Scopriamo insieme quali sono le strategie vincenti per questa sfida decisiva.

Pronostici ammoniti Inter-Urawa: i nerazzurri di Chivu dopo il pareggio al debutto cercano la prima vittoria in questo Mondiale per Club. Le nostre scelte Torna in campo l’Inter di Chivu dopo il pareggio al debutto contro il Monterrey. Una partita che i nerazzurri hanno interpretato bene, dimostrando di avere anche un certo livello di forma fisica. (Lapresse) – Ilveggente.it Ovvio, ci si aspettava di più, soprattutto dentro una prima parte di gara che ha visto i milanesi dominare in lungo e in largo e che hanno avuto la sfortuna di cadere sul primo tiro in porta, di Sergio Ramos. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici ammoniti Inter-Urawa: la doppia a quota 17

