Promozione il ds Canestrari sta trattando difensore e centrocampisa di categorie superiori Il Fano punta in alto con Innocenti e Pierpaoli

Il Fano Calcio si muove con determinazione sul mercato, puntando in alto per rinforzare la rosa di mister Omiccioli. Dopo l’arrivo di Gabriel Beciani, il club punta a potenziare difesa e centrocampo con giocatori di categorie superiori, come Innocenti e Pierpaoli. Questi movimenti testimoniano l’intenzione del Fano di competere ai massimi livelli. Con il filo diretto col Fossombrone e molte trattative in corso, il futuro biancoazzurro si fa sempre più interessante, lasciando intendere che presto potrebbero arrivare altre novità .

Filo diretto del Fano Calcio in questi giorni col Fossombrone. Dopo l'arrivo di Gabriel Beciani, approda infatti alla corte di mister Omiccioli anche il difensore di fascia Francesco Innocenti, classe 2007, proveniente dalle formazioni giovanili della società biancoazzurra, ma che è entrato anche nella rosa della prima squadra. L'accordo tra le parti dovrebbe essere stato trovato per cui non rimane altro che ratificarlo appena si apriranno le liste di trasferimento. La campagna acquisti della società di via Toscanini è comunque destinata a proseguire. Voci di corridoio parlerebbero di un Fano Calcio sulle tracce del centrocampista Giacomo Pierpaoli (foto), classe 2002, le ultime due stagioni trascorse a Urbino.

