Programma di Forza Italia | Un nuovo brand Toscana Il partito punta all’unità

Forza Italia Toscana lancia un nuovo brand che unisce tradizione e innovazione, puntando a rafforzare il centrodestra con obiettivi concreti. Durante la presentazione al Grand Hotel Principe di Piemonte, i vertici hanno delineato un programma ambizioso per la regione, ispirato alla filosofia della 'Toscana del sì'. Con una strategia solida e visione chiara, il partito mira a ottenere un grande risultato alle prossime elezioni regionali, confermando il suo ruolo di protagonista.

"Puntiamo a un grande risultato per il centrodestra grazie a una serie di obiettivi concreti". Ieri al Grand Hotel Principe di Piemonte i vertici di Forza Italia hanno presentato il programma in vista della prossima tornata elettorale della regione e hanno parlato di un nuovo brand Toscana tra tradizione e lettura in chiave moderna. "Linee programmatiche ispirate alla 'Toscana del sì' – ha detto il segretario regionale Marco Stella – formulate da dipartimenti, segreterie ed eletti proprio per una prospettiva positiva dopo anni di 'no' dell'amministrazione di centrosinistra. Infatti oggi diciamo 'sì' ai termovalorizzatori, allo sviluppo del sistema aeroportuale integrato FirenzePisa, alla Fi-Pi-Li senza pedaggio, al ritorno dell'aliquota regionale Irpef pre stangata, al ritorno alle 10 Asl e all'abolizione dei consorzi di bonifica".

