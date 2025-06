Progetto Cattedrale per gli studenti del Liceo IISS Città di Sansepolcro.

Arezzo, 21 giugno 2025 – Gli studenti del Liceo IISS Città di Sansepolcro si trasformano in giovani esploratori e guide turistiche, offrendo ai visitatori un percorso coinvolgente tra le meraviglie artistiche della loro città. Questo innovativo progetto, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e altri enti, valorizza le competenze degli studenti e promuove la cultura locale. Un esempio brillante di come l’istruzione possa diventare motore di crescita e identità culturale.

Arezzo, 21 giugno 2025 – Studenti guidano i turisti alla scoperta delle bellezze artistiche cittadine Anche quest'anno l'IISS “Città di Sansepolcro” ha proposto e svolto il “progetto Cattedrale, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e altri enti territoriali, mettendo a disposizione studenti formati, che hanno svolto il ruolo di guida per i turisti in visita ai luoghi di interesse artistico-culturale del centro cittadino. Nello specifico, in concomitanza dell'anno giubilare, ben 65 studenti di classi diverse (3LC, 3AS, 3SA,3SA1 e 3RIM) hanno accompagnato turisti e pellegrini per due settimane (dal 3 al 12giugno) in un itinerario all'interno della cattedrale, raccontando la storia della nostra città e spiegando le prestigiose opere presenti nelle lingue studiate nei vari indirizzi, vale a dire in italiano, inglese, francese, spagnolo ed in tedesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it