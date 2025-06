Profumo e meraviglia nella storica Infiorata di Fermignano

Immergetevi nella magia dell’infiorata di Fermignano, un evento che trasforma le strade in tappeti floreali di pura meraviglia. Alla 28ª edizione, questa tradizione unica unisce comunità e arte attraverso la creatività dei volontari e il profumo dei fiori. Un’occasione imperdibile per scoprire un patrimonio culturale vivente, dove ogni petalo racconta una storia di passione e collaborazione. Non perdere questa splendida celebrazione della bellezza naturale e umana.

È una delle Infiorate più conosciute della provincia, quella di Fermignano, nata dalla parrocchia in collaborazione con Comune e Pro Loco, con l’aiuto delle associazioni sociali e di volontariato del territorio comunale. È giunta alla 28ª edizione e i preparativi sono già iniziati ieri pomeriggio con la mondatura dei fiori e il taglio dei petali nella chiesa di Santa Veneranda; da stamattina i volontari sono impegnati nella deposizione dei teli cui seguirà nel pomeriggio la lavorazione dei disegni con petali, foglie, semi, segatura, sale, ghiaino. "È bello vedere i bambini impegnati ad aiutare i genitori e i nonni, dapprima con la raccolta dei fiori poi con la disposizione dei teli e delle decorazioni floreali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Profumo e meraviglia nella storica Infiorata di Fermignano

