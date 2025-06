Produttività e salari cosa c’è dietro la maglia nera dell’Italia L’analisi di Polillo

L’Italia si trova ancora in una fase di transizione economica, tra sfide di produttività e salari, che compromettono il suo posizionamento nell’Eurozona. Come spiega Polillo, più che una marcia trionfale, il nostro Paese ha attraversato un “purgatorio” che ne mette alla prova le fondamenta. Comprendere cosa si cela dietro questa “maglia nera” è fondamentale per svelare le strategie e le riforme necessarie per un futuro più luminoso.

Più che una marcia trionfale per l’Italia, l’esperienza maturata nel corso del primo quarto di secolo della vita dell’euro è stata quel “purgatorio” che Antonio Fazio, allora governatore della Banca d’Italia, aveva previsto. Periodo di purificazione, quindi, secondo la dottrina della Chiesa, in attesa di poter ascendere verso una beatitudine, ancora di là da venire. Il periodo precedente quella nascita era stato caratterizzato da alti e bassi. Si sperava, tuttavia, questo almeno il sentiment delle anime belle, che la frusta del vincolo estero potesse in qualche modo imporre quella disciplina che il carattere tendenzialmente anarchico degli italiani aveva per troppo tempo rifiutato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Produttività e salari, cosa c’è dietro la maglia nera dell’Italia. L’analisi di Polillo

In questa notizia si parla di: italia - produttività - salari - cosa

Livolsi: Occupazione, salari e produttività. L’Italia alla prova del futuro - Ubaldo Livolsi, professore di Corporate Finance e fondatore di Livolsi & Partners S.p.A., solleva preoccupazioni sulla situazione lavorativa in Italia.

Con un tasso di disoccupazione al 5.9%, si può dire che oggi in Italia il problema non sia tanto la mancanza di lavoro, ma un altro: le retribuzioni, i salari bassi. E ciò significa dovere ragionare (anche) su innovazione, produttività, imprese ad alto valore aggiunt Vai su X

Il Rapporto Istat 2025 evidenzia un'Italia che invecchia, con occupazione in aumento ma salari reali in calo e produttività ferma. Cresce la povertà tra i giovani e si aggrava il declino demografico. Vai su Facebook

Salari e produttività stagnanti, l'allarme dell'Istat sull'Italia; Panetta: in Italia produttività e salari bassi; Salario minimo e dinamica produttività-salari.