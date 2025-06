Procede l’offensiva russa verso Sumy ma Zelensky nega di fronte all’evidenza

In un contesto di tensione crescente, l'offensiva russa si muove senza sosta verso Sumy e Dnepropetrovsk, cercando di sfruttare le fragilità dell’esercito ucraino. Zelensky, però, minimizza la portata dell'avanzata, chiedendo aiuto per difendere i centri più strategici. Mentre le forze russe si avvicinano lentamente, la posta in gioco si fa sempre più alta: il destino delle città ucraine è appeso a un filo. La situazione richiede attenzione e decisioni rapide per evitare una crisi ancora più grave.

Le forze russe stanno procedendo nella regione ucraina di Sumy e anche in quella di Dnepropetrovsk. Con questa offensiva estiva Mosca intende sfruttare la debolezza dell'esercito ucraino e creare delle zone cuscinetto. Kiev però nega la situazione e al tempo stesso chiede aiuto per fermare l'avanzata dei russi ormai vicini ai centri urbani più grandi. Gli ucraini indietreggiano. L'avanzata delle forze russe è lenta e graduale, tesa a circondare in sacche gli ucraini. Questi ultimi retrocedono di villaggio in villaggio, lasciando terreno e facendo sì che gli abitanti locali debbano scappare in cerca di luoghi più sicuri.

