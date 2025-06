Pro Cycling Manager 2025 la recensione | finalmente arriva Unreal Engine 5

Attesa e curiosità si fondono nell’arrivo di Pro Cycling Manager 2025, il titolo che finalmente sfrutta le potenzialità di Unreal Engine 5. Cyanide Studio, da sempre sinonimo di eccellenza nel ciclismo videoludico, continua a stupire con un’esperienza più realistica e coinvolgente che mai. Le innovazioni grafiche e meccaniche promettono di portare il management sportivo su un altro livello, rendendo l’appassionato protagonista di un’epica corsa contro il tempo e le avversità. Entrambi i titoli, Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 2025,

Cyanide Studio è da sempre la casa di sviluppo che fa da sinonimo con il ciclismo. Le sue origini si trovano infatti in Cycling Manager, uscito nel 2001. Da allora ha continuato a rilasciare edizioni annuali, accompagnate da altri manageriali di Rugby e Basket, per non parlare dell’iconico Blood Bowl. Quest’anno in particolare sul mercato sono già approdati Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 2025. Entrambi i ciclistici hanno una grande novità: il cambio del motore di gioco con il passaggio a Unreal Engine 5, un aggiornamento estremamente importante per ambedue i titoli ma che, in fondo, non sembra ancora sufficiente a elevarli dopo gli ultimi anni decisamente più stazionari. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Pro Cycling Manager 2025, la recensione: finalmente arriva Unreal Engine 5

In questa notizia si parla di: cycling - manager - unreal - engine

Tour de France e PCM sono stati sviluppati con l’Unreal Engine 5; Ciclismo, arrivano i videogiochi Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 25; Pro Cycling Manager 2017 PC PS4 Xbox One.

PRESS RELEASE:TOUR DE FRANCE AND PRO CYCLING MANAGER ARE USING UNREAL ENGINE 5 - Lesquin, 25 March 2025 – NACON and Cyanide Studio are proud to announce that the two cycling simulation games Tour de France and Pro Cycling Manager are back this year with the ambition to take things ... Secondo live.euronext.com

Saddle Up – Tour de France 2025 & Pro Cycling Manager 25 Ride Out with a Major Engine Upgrade! - NACON and Cyanide Studio have launched their two flagship cycling simulation games - Da thexboxhub.com