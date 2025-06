Principio d' incendio e colonna di fumo in Superstrada | code e rallentamenti

Principio d'incendio e colonna di fumo lungo la superstrada: code e rallentamenti hanno coinvolto gli automobilisti in transito tra Gualdo e Masi San Giacomo. Intorno alle 11 di sabato 21, un incendio scoppia in un'aiuola, generando preoccupazione e confusione tra i passanti. Alcuni viaggiatori, impauriti dalla situazione potenzialmente pericolosa, hanno prontamente segnalato l'accaduto alle autoritĂ , sperando in un intervento tempestivo per garantire la sicurezza di tutti.

Fiamme e una colonna di fumo. E' quanto è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio in Superstrada, all'interno di un'aiuola tra gli svincoli di Gualdo e Masi San Giacomo, intorno alle 11 di sabato 21. Alcuni dei viaggiatori, impauriti dalla situazione potenzialmente pericolosa, hanno.

