Principio di incendio in un noto negozio del Vomero | dipendenti e clienti in salvo

Un principio di incendio ha scatenato il panico in un noto negozio del Vomero, ma grazie alla prontezza delle procedure di sicurezza, dipendenti e clienti sono stati messi in salvo. La pungente puzza di cavi bruciati ha allertato tutti poco prima delle 13 in via Scarlatti, nei pressi di un grande punto vendita sportivo. Dopo pochi minuti, l'intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l'efficacia della preparazione e dell'attenzione alla sicurezza.

È stata la puzza inconfondibile di cavi elettrici bruciati a far scattare l'allarme poco prima delle 13 in via Scarlatti, al Vomero, nei pressi del grande punto vendita di una nota catena di articoli sportivi. Immediate le procedure di sicurezza per l'evacuazione del locale. Dopo pochi minuti.

