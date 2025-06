Primo soccorso, a lezione dalla Polisportiva Oltrarno.

Grazie all’impegno costante e alla passione di tutti i partecipanti, il corso ha rappresentato un passo fondamentale per aumentare la sicurezza e la consapevolezza nella comunità. È fondamentale che ognuno di noi sia preparato a intervenire in situazioni di emergenza, contribuendo a salvare vite e promuovendo una cultura della prevenzione. Con questo spirito, l’iniziativa si conclude, certi che ogni passo verso la salute collettiva conta davvero.

Firenze, 21 giugno 2025 – Con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, oggi si è svolto presso la sede della Polisportiva Oltrarno, al Circolo Vie Nuove di Firenze, un nuovo corso di formazione BLS-D per operatori laici. A guidare l'iniziativa, il formatore regionale Luigi Vizia, con il patrocinio della ETS Regalami un sorriso, associazione impegnata da anni nella diffusione della cultura della cardioprotezione. Grazie all'impegno costante della ETS pratese, sono oltre 200 gli sportivi formati all'uso del defibrillatore, una vera "macchina salvavita". Il corso ha lo scopo di insegnare tecniche fondamentali di soccorso per intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco improvviso, attraverso la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce.