Prima i soldi poi le minacce poi la violenza | 70enne abusata da un giovane

Un terribile episodio scuote Pistoia: una donna di circa 70 anni è stata vittima di minacce con un coltello e di violenza nella propria abitazione. La paura e l’ingiustizia si mescolano mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce sui fatti. La comunità si stringe intorno alla vittima, che ora ha bisogno di giustizia e supporto. Un dramma che rammenta quanto sia importante vigilare e tutelare i più deboli.

Una donna di circa 70 sarebbe stata minacciata con un coltello e poi violentata nella sua abitazione a Pistoia. E’ quanto riferisce oggi La Nazione. L'autore dell’aggressione, riferisce il quotidiano, sarebbe un giovane straniero riuscito poi a fuggire, sembra scappando anche per i tetti. L’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Sul caso indaga la polizia. L’uomo avrebbe suonato a casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prima i soldi, poi le minacce, poi la violenza: 70enne abusata da un giovane

