Il Marche Pride torna a Pesaro, città simbolo di inclusione e rispetto, grazie all’entusiasmo della comunità locale e del suo sindaco. Andrea Biancani sottolinea con orgoglio l’accoglienza che la città offre a tutti, ribadendo il suo impegno per i diritti civili. Tuttavia, la mancata concessione del patrocinio regionale rappresenta una delusione, ma non spegne lo spirito di solidarietà e lotta per l’uguaglianza che anima questa manifestazione.

“Ero presente anche nel 2022, sono contento che il Marche Pride sia tornato qui. Noi siamo sempre stati una città accogliente e volgiamo continuare ad esserlo, una città per i diritti di tutti e volevamo ospitare nuovamente questa iniziativa”. Lo ha detto il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ai cronisti durante il Marche Pride. Poi la stoccata alla Regione: “Ci dispiace che a livello regionale qualche ente non abbia voluto dare il patrocinio. Noi abbiamo deciso di darglielo perché riteniamo che queste iseano iniziative positive”. Molte mamme arcobaleno rimarcano che Pesaro è inclusivo, il Comune cosa fa per garantire questa situazione? “Sono tante le azioni che facciamo – ha proseguito Biancani -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, sindaco di Pesaro: “Spiace mancato patrocinio Regione Marche”

In questa notizia si parla di: pride - marche - sindaco - pesaro

