pride famiglie arcobaleno. Tuttavia, il governo sembra dimenticare i figli adulti, lasciandoli in disparte. Francesca di Civitanova Marche, madre e attivista, sottolinea l’importanza di dimostrare ai propri figli che comunità e politica si costruiscono anche divertendosi. Con i loro piccoli al Pride di Pesaro, vogliono mostrare che l’amore e la solidarietà sono il cuore di una società inclusiva. Perché ogni generazione merita di essere ascoltata e rispettata.

“Siamo qua per dimostrare ai nostri figli e alle nostre figlie che insieme si può fare comunità e politica divertendosi”. Lo ha detto a LaPresse una mamma di Famiglie Arcobaleno, Francesca, di Civitanova Marche, presente al Marche Pride oggi a Pesaro. “Abbiamo portato qui i nostri figli e le nostre figlie che, in alcuni casi, sono piccolini. Nel nostro gruppo la più grande ha 15 anni e il più piccolino ha 7 mesi. Crediamo sia molto importante, che in Italia, i figli delle famiglie omosessuali non sono solo bambini ma anche adulti di 25 anni. Persone che il Governo dimentica sistematicamente quando si chiede chissà come cresceranno questi bambini e queste bambine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pride, Famiglie Arcobaleno: “Governo dimentica figli adulti”

