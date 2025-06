Previsioni meteo per Avellino – Domenica 22 giugno 2025

Preparatevi a una domenica estiva perfetta ad Avellino, con cieli in prevalenza sereni e temperature piacevoli che sfiorano i 33°C. Un clima ideale per trascorrere la giornata all'aperto senza preoccupazioni di pioggia o nuvolosità. La tranquillità del cielo e il sole caldo vi accompagneranno fino alla sera, regalando una giornata all'insegna del relax e del buonumore. Insomma, un appuntamento meteorologico da non perdere!

Ad Avellino, il 22 giugno 2025, sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata; non sono attese precipitazioni. Nel corso della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 33?°C, mentre la minima si attesterà sui 20?°C. Lo zero termico è previsto a quota 3.949 metri.

