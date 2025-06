Previsioni meteo Livorno scatta l' allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico

Preparatevi, Livorno: scatta l'allerta gialla per temporali intensi e rischio idrogeologico, un'imprevista parentesi di maltempo che interrompe l'estate afosa. La sala regionale della protezione civile ha diffuso il bollettino, invitando alla massima prudenza. In queste ore, la Toscana si prepara a fronteggiare eventi meteorologici estremi, ricordando che, anche nelle stagioni pi√Ļ calde, la natura pu√≤ sorprenderci. Restate aggiornati e sicuri.

