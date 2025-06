Previsioni meteo l’estate inizia con la grandine poi arriverà una lunga ondata di calore

Quest’estate si apre con un mix di sorprese meteo: prima grandine, poi un’ondata di caldo intenso. Il weekend porterà rovesci mattutini tra Piemonte e Lombardia, seguiti da temporali che si sposteranno sulla Liguria, Toscana costiera, Bassa Toscana e Lazio. Restate aggiornati per affrontare al meglio queste variazioni climatiche e pianificare le vostre giornate con serenità.

Weekend con rovesci in mattinata tra Piemonte e Lombardia, poi su Liguria e Toscana costiera, in serata i temporali si sposteranno verso Bassa Toscana e Lazio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, l’estate inizia con la grandine, poi arriverà una lunga ondata di calore

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Giugno inizia con un clima da estate inoltrata: le previsioni di www.meteo.it Vai su Facebook

?#meteo #veneto: comincia l’estate! Le previsioni per il ponte del 2 giugno Aumento delle temperature massime: in pianura intorno ai 28-30°C sulle zone interne, qualche grado in meno sulla costa. leggi di più https://tinyurl.com/ya6tym4x Vai su X

Previsioni meteo, l’estate inizia con la grandine, poi arriverà una lunga ondata di calore - Sabato 21 giugno, inizia l’estate: con il solstizio la luce domina in Italia per più di 15 ore al giorno e la notte è breve. Da repubblica.it

Meteo: Estate al via con la Grandine, poi lunga Ondata di Calore, il punto di Lorenzo Tedici - Sabato 21 giugno, inizia l’Estate: con il Solstizio la luce domina in Italia per più di 15 ore al giorno e la notte è breve. Da ilmeteo.it