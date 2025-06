Prevenzione ministero salute 2025 | Di Lorenzo promuove buone abitudini

La campagna del Ministero della Salute per il 2025, promossa da Lorenzo, si distingue per il suo approccio diretto e coinvolgente nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria. Con uno spot incisivo e un testimonial noto nel mondo dello sport, mira a diffondere buone abitudini e a rafforzare la cultura della prevenzione. In un’epoca in cui la salute è al centro dell’attenzione, questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso uno stile di vita più consapevole e protetto.

Una recente campagna pubblicitaria promossa dal Ministero della Salute si distingue per il suo approccio diretto e coinvolgente nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria. Attraverso uno spot di breve durata, la comunicazione mira a trasmettere messaggi chiari e pratici, utilizzando un volto noto del mondo dello sport come testimonial principale. Questa iniziativa si inserisce nel contesto degli Stati Generali della Prevenzione, svoltisi a Napoli nel giugno 2025, e rappresenta un esempio efficace di comunicazione istituzionale rivolta alla promozione di stili di vita più sani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Prevenzione ministero salute 2025: Di Lorenzo promuove buone abitudini

In questa notizia si parla di: prevenzione - ministero - salute - lorenzo

Stati generali sulla Prevenzione a Napoli, piano di rientro e liste d?attesa: ?duello? tra Regione e ministero - Gli Stati Generali sulla Prevenzione a Napoli, presso la Stazione Marittima, rappresentano un importante momento di confronto tra il Ministero della Salute e le Regioni italiane.

Il presidente Sergio Mattarella a Napoli apre ieri la prima edizione degli stati generali della Prevenzione alla Stazione marittima, sottolineando così l’alto valore sociale dell’iniziativa voluta dal ministero della Salute con esami e visite gratuite. Ma il messaggio f Vai su Facebook

Anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli campione d’Italia, sostiene l'importanza della prevenzione. Perché la tua salute è la partita più importante. Guarda lo spot. #StatiGeneralidellaPrevenzione Vai su X

Il Ministero della Salute lancia uno spot sulla prevenzione con Di Lorenzo; Campagna di comunicazione istituzionale “La salute è la partita più importante”; La tua salute è la partita più importante, lo dice anche Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo testimonial per il Ministero della salute - Il capitano del Napoli e della Nazionale è protagonista dello spot a corredo della campagna realizzata in occasione degli Stati Generali della prevenzione. Secondo msn.com

Più fondi per prevenzione, un portale per i cittadini - Per salvare il Servizio sanitario nazionale da costi non più sostenibili a fronte di una popolazione sempre più vecchia e con una enorme domanda di salute, l'unica strada percorribile è quella della p ... Si legge su ansa.it