Pretende soldi dalla nonna a Bari Sardo e dà fuoco alle lenzuola l' anziana fugge da casa | 26enne arrestato

Un episodio di tensione scuote Bari Sardo: un giovane di 26 anni è stato arrestato per aver tentato di estorcere denaro alla nonna, minacciandola di incendiare le lenzuola di casa. Un gesto grave che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla fuga dell’anziana, ormai terrorizzata. La vicenda mette in luce quanto siano delicati i confini tra affetti e crisi personali, lasciando aperta la domanda su come prevenire simili episodi.

Un 26enne di Bari Sardo è stato arrestato per tentata estorsione ai danni della nonna. Minacciava di appiccare il fuoco alle lenzuola.

