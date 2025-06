Pressioni di Arcuri sulle Dogane per le mascherine cinesi irregolari

Le tensioni tra Arcuri e le dogane italiane si intensificano sulla gestione delle mascherine cinesi irregolari. La struttura commissariale aveva richiesto con fermezza l’uscita dall’hangar di Malpensa, ma le autorità giudiziarie hanno poi sequestrato i dispositivi, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sicurezza delle forniture. Un episodio che continua a far discutere e a mettere in luce le criticità del sistema di controllo. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

La struttura commissariale scrisse all'Agenzia per far uscire dall'hangar di Malpensa i dispositivi. Poi sequestrati dai pm.

