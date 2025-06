Pressing per Nunez | prima offerta al Liverpool Lucca resta il piano B

Il Napoli non si ferma e intensifica il pressing per Darwin Nunez, con una prima offerta inviata al Liverpool. Tuttavia, Lucca rimane il piano B, pronto a entrare in scena qualora la trattativa principale non si concretizzi. La corsa all’attaccante è aperta, e i tifosi azzurri sognano già nuove emozioni sotto la guida di Spalletti. Resta da vedere quale strada porterà il futuro del calciomercato napoletano.

