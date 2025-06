Preso a bastonate dai fratelli minori Un 65enne finisce in ospedale

Una violenta lite familiare a Potenza Picena si è trasformata in un’aggressione brutale tra fratelli, lasciando un 65enne in gravi condizioni. La furia tra i membri della stessa famiglia ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e del 118, sollevando ancora una volta il velo sulle tensioni che possono esplodere anche tra coloro che dovrebbero proteggersi. Ma cosa ha scatenato questa furiosa escalation?

A causa di vecchie ruggini familiari si è scatenata una rissa fra tre fratelli a Potenza Picena, dove i due più giovani hanno aggredito il più anziano a suon di bastonate in pieno viso. Quest'ultimo, un 65enne, è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso all'ospedale di Civitanova. A intervenire anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova che hanno avviato i primi accertamenti. L'episodio è avvenuto pochi giorni fa in contrada Castelletta, nelle campagne di Potenza Picena. Intorno alle 19.30 i tre fratelli, italiani tutti sopra i 50 anni, hanno iniziato a discutere in modo concitato in strada, davanti alla loro abitazione.

