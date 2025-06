Presidente Iran | non fermiamo nucleare

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran non fermerà le proprie attività nucleari, sottolineando la volontà di dialogo e cooperazione per costruire fiducia. Nonostante la disponibilità al confronto, l'Iran insiste nel mantenere le sue capacità senza riduzioni drastiche. Questa posizione, comunicata durante una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, rafforza le tensioni internazionali e apre un capitolo cruciale nei negoziati sul nucleare. Questo secondo quanto riportato...

22.28 Masoud Pezeshkian, Presidente iraniano, ha affermato che Teheran non fermerà l'attività nucleare "in nessuna circostanza". "Siamo pronti a discutere e cooperare per costruire la fiducia nel campo delle attività nucleari pacifiche, tuttavia non accettiamo di ridurre a zero le attività nucleari in nessuna circostanza", ha detto Pezeshkian nel corso di una telefonata con il Presidente francese Emmanuel Macron. Questo secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.

