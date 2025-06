Presidente benvenuto nella più bella sede del Minculpop | Giuli replica con l’ironia alle frecciate di Giani

Nel cuore di Firenze, tra mestieri e polemiche, si accendono i riflettori sulla rimozione della gru davanti agli Uffizi. Alessandro Giuli, con il suo umorismo tagliente, ha accolto il presidente Giani nella “più bella sede del Minculpop”, facendo leva sulle frecciate di un passato che si sgombera per fare spazio a un futuro più luminoso. Il tempo non ha giocato a favore del...

L’occasione l’ha data la cerimonia di rimozione della gru del cantiere davanti agli Uffizi, che per vent’anni è stata parte del “panorama” offuscando la bella facciata del museo. «Presidente Giani, benvenuto nella piĂą bella sede del Minculpop, come l’ha definito lei», ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, salutando con una punta di sarcasmo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il tempo non ha giocato a favore del governatore: solo un paio di giorni fa, infatti, in relazione a una vicenda che aveva investito il Teatro della Toscana, Giani aveva parlato di «impostazione ideologica, quasi da “MinCulPop”» in relazione al Collegio Romano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it