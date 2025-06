Presentato in anteprima assoluta Samsa | il film di Giampiero Pumo ai cinema De Seta

Un’anteprima esclusiva che ha conquistato il cuore di tutti: Samsa, il nuovo capolavoro di Giampiero Pumo, debutta nei cinema de Seta in un evento intimo e autentico. Un momento di pura emozione, condiviso con il pubblico e con l’attenzione dell’assessore Fabrizio Ferrandelli, simbolo di un cinema che nasce dal cuore e non dalla mondanità. Un’esperienza che resterà impressa, aprendo una nuova avventura nel panorama cinematografico siciliano.

Un film aspettato, immaginato, ipotizzato e poi, finalmente, visto. Anzi, vissuto. In un evento non mondano, ma umano. All’evento del Sai Palermo, presente l’assessore Fabrizio Ferrandelli È stata una prima assoluta non solo per Samsa, ma per tutta la rete del Sai Palermo. Emozione a fette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Presentato in anteprima assoluta Samsa: il film di Giampiero Pumo ai cinema De Seta

