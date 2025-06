Prenota Disneyland con la sposa bambina 9 anni | arrestato

Un evento sconvolgente ha scosso Disneyland Paris: un uomo è stato arrestato mentre cercava di celebrare un matrimonio con una bambina di 9 anni, accompagnato da altre tre persone. Le autorità francesi mantengono il massimo riserbo sull’identità degli arrestati, mentre l’indagine si intensifica. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela dei minori in luoghi pubblici così iconici. La vicenda mette in luce l’importanza di vigilare attentamente su ogni evento sospetto.

Arrestato un uomo che voleva celebrare le nozze con una bambina di 9 anni all'interno del parco. In stato di fermo anche altre tre persone. Le autorità francesi mantengono il massimo riserbo sull'identità degli arrestati. Il sospetto si presenta all'alba con una bambina. All'alba di oggi, Disneyland Paris è stato riservato per un evento che, nelle intenzioni del richiedente, doveva essere una cerimonia di nozze. L'uomo si è presentato all'ingresso del parco accompagnato da una bambina di appena nove anni, suscitando l'immediato allarme tra i membri dello staff. È stato proprio il personale del parco, insospettito dalla scena e dalle dinamiche dell'accoglienza, a chiamare subito la polizia.

