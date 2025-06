Premio Biagio Agnes | Conti Fagnani Sarzanini Cazzullo i prescelti

Il Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XVII edizione, si conferma ancora una volta come appuntamento di prestigio nel panorama culturale e mediatico italiano. Tra i protagonisti della serata, conti Fagnani, Sarzanini e Cazzullo sono stati tra i premiati che hanno incantato il pubblico con le loro eccellenze. Un evento che unisce talento, informazione e istituzioni, rafforzando il valore della nostra cultura. La serata ha lasciato il segno, sottolineando l'importanza di riconoscere e celebrare i protagonisti dell’attualità .

Il 'Premio Biagio Agnes', giunto alla XVII edizione, ieri sera ha avuto l'onore di accogliere, oltre a grandi professionisti dell'informazione, dello spettacolo e della cultura, anche autorevoli rappresentanti delle istituzioni: dal vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria. La cerimonia andrà in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Rai1. In una splendida piazza di Spagna sapientemente illuminata, che per la prima volta ha ospitato il Premio, la cerimonia è stata condotta per il settimo anno consecutivo da Mara Venier e Alberto Matano, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, dell'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi e del Direttore Generale della Rai Roberto Sergio.