Premi a Toni Servillo la Colonna d’oro alla carriera del Magna Graecia Film Festival

Il Magna Graecia Film Festival si prepara a celebrare un grande maestro del cinema e del teatro italiano: Toni Servillo, che riceverà la prestigiosa Colonna d’oro alla carriera. Primo ospite annunciato di questa edizione, l’attore sarà protagonista di un'intervista esclusiva nell’arena di Soverato, arricchendo un festival dedicato alla cultura e all’arte. Con questa iniziativa, il Mgff ribadisce il suo ruolo di fiore all’occhiello nel panorama cinematografico italiano, promettendo emozioni indimenticabili.

Al Magna Graecia Film Festival uno degli attori più apprezzati del cinema e del teatro italiano, Toni Servillo, riceverà la Colonna d’oro alla carriera. É il primo ospite annunciato della manifestazione che si svolgerà a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto. Servillo verrà insignito del riconoscimento realizzato dal Brand Gb Spadafora e sarà protagonista di una conversazione sul palco dell’arena. Il Mgff, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, giunto alla ventiduesima edizione, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

