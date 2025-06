preghiere per 130mila euro assolte

Una storia che mette in luce l’inganno dietro illusioni di protezione spirituale e promesse di benessere. Due donne avevano raggirato un’anziana di Pollenza, facendole credere di poterla difendere da mali e sventure attraverso riti e preghiere alla Madonna. Ma il prezzo di questa “protezione” si è rivelato troppo alto: 130.500 euro versati in truffa. La vicenda si conclude con un esito positivo: le accuse sono state assolte.

Avrebbe raggirato un’anziana di Pollenza con la scusa di farle da guida spirituale, proteggendo lei e i suoi cari da malattie e sventure. Ma la magica protezione, millantata con una complice attraverso riti spirituali e preghiere rivolte alla Madonna, ha avuto un prezzo, salato, al punto che la vittima sarebbe stata costretta a pagare 130.500 euro in più tranche. Per questo erano finite sotto accusa per il reato di truffa in concorso due donne di 65 e 72 anni, residenti rispettivamente a Recanati e a Pollenza. I fatti sarebbero avvenuti tra dicembre 2015 e luglio 2016. Ma l’altro ieri in tribunale a Macerata le due donne sono state prosciolte, perché il reato è prescritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it