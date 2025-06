Preghiera della sera del 21 Giugno 2025 | Salga a Te la mia preghiera

In un mondo spesso travolto da tempeste interiori ed esterne, trovare un momento di pace e riconoscenza è fondamentale. La preghiera della sera di questa sera del 21 giugno 2025 ci invita a elevare le nostre suppliche alla Beata Maria Vergine, affinché possa accompagnarci con il suo amore e la sua luce nei momenti più difficili. Permettici di scoprire come la fede possa essere rifugio e forza: perché solo così possiamo affrontare ogni prova con cuore sereno e speranza rinnovata.

“Salga a te la mia preghiera”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 21 Giugno 2025: “Salga a Te la mia preghiera”

