Preghiera del mattino del 21 Giugno 2025 | Guariscimi consolami perdonami

In un mondo che corre in ogni direzione, la preghiera del mattino ci offre un momento di pace e riflessione, specialmente in questa giornata dedicata alla venerabile Beata Vergine Maria. Con cuore umile e speranza rinnovata, affidi il tuo cammino alla Madre celeste, affinché ti guidi, consoli e protegga. Apri il tuo cuore a una nuova luce: la fiducia che, con Dio al nostro fianco, ogni giorno può diventare un dono di misericordia e redenzione.

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinchĂ© ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 21 Giugno 2025: “Guariscimi, consolami, perdonami”

In questa notizia si parla di: preghiera - mattino - giugno - guariscimi

Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” - Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera.

19 Giugno 2025 Medjugorje Alba sul Podbrdo, Quarto Giorno della Novena alla Regina della Pace In questo video, Marija prega con i fedeli per la pace… e per tutti coloro che ci hanno chiesto una preghiera. Un solo cuore, un’unica risposta alla chia Vai su Facebook

Preghiera del mattino del 14 Giugno 2025 | Libera il mio spirito.

Papa Francesco: intenzione preghiera mese di giugno, “l’amore in famiglia è un cammino personale di santità per ciascuno di noi” - Lo afferma Papa Francesco nel video con l’intenzione di preghiera per il mese di giugno che il Pontefice affida a tutta la Chiesa cattolica attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa. Scrive agensir.it