Precipita nel vuoto a due passi dal rifugio | morto

Un tragico incidente scuote le montagne della Valtellina: un escursionista di 65 anni è deceduto dopo esser precipitato nel vuoto al passo dello Stelvio, vicino al rifugio Tibet Hütte. La chiamata di emergenza ha attivato prontamente i soccorsi, ma purtroppo nulla si è potuto fare per salvargli la vita. Un ricordo di quanto la natura, anche nella sua bellezza, possa essere imprevedibile e severa.

Un 65enne residente in Valtellina è morto ieri, venerdì 20 giugno, dopo essere precipitato nel vuoto al passo dello Stelvio, nelle immediate vicinanze del rifugio Tibet Hütte. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze 112 sono stati alcuni compagni di cordata. Sul posto è intervenuto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Precipita nel vuoto a due passi dal rifugio: morto

In questa notizia si parla di: vuoto - rifugio - morto - precipita

"Cronaca di un'escursione a dir poco drammatica" (FOTO), cane libero attacca le caprette al pascolo e una precipita nel torrente: "Morta tra atroci sofferenze" Leggi l’articolo tinyurl.com/yyj3zm56 Vai su Facebook

?? Precipita nel vuoto a due passi dal rifugio: morto; Escursionista precipita per 60 metri dopo un malore, cade nel vuoto anche un ciclista in sosta: morti entrambi; Perde l’equilibrio e finisce nel vuoto. Morto un ortopedico.

Montagna: precipita nel vuoto a passo Stelvio, muore 65enne - Un 65enne residente in Valtellina è morto dopo essere precipitato nel vuoto al passo dello Stelvio, nelle immediate vicinanze del ... Riporta msn.com

Escursionista precipita per 60 metri dopo un malore, cade nel vuoto anche un ciclista in sosta: morti entrambi per scattare una foto - Due uomini sono morti oggi, 20 giugno, nel tentativo di scattare una foto. Si legge su msn.com